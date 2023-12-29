Епифан Ануфриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпифан Ануфриев

Епифан Ануфриев

Место рождения

248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Анофрей Иванов

Мать: Нелида Иванова

248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Афимья Епифанова

Мать ребёнка: Арина Федотова

248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Настасья Епифанова

Мать ребёнка: Арина Федотова

248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia
Бракосочетание
После 1792

Жена: Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья Епифанова

Мать ребёнка: Агафья Михайлова

248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close