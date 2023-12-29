Епифан Ануфриев
Место рождения248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Анофрей Иванов
Мать: Нелида Иванова
248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Афимья Епифанова
Мать ребёнка: Арина Федотова
248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Настасья Епифанова
Мать ребёнка: Арина Федотова
248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia
Бракосочетание
После 1792
Жена: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья Епифанова
Мать ребёнка: Агафья Михайлова
248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно