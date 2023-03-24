Лесникова Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесникова Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1934

Дата смерти

17.08.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесников Тихон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесников Тихон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.08.1993
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