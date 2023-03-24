Лесникова Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1934
Дата смерти17.08.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лесников Тихон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.08.1993