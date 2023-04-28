Тилль Михаил Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877 ст.
Дата смерти11.11.1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Отец: Тилль Викентий Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тилль Викентий Михайлович
Мать ребёнка: Кублицкая Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кублицкая Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тилль Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Кублицкая Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тилль Александра Михайловна
Мать ребёнка: Кублицкая Мария Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1938
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область