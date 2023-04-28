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Тилль Михаил Викентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

11.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: Тилль Викентий Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тилль Викентий Михайлович

Мать ребёнка: Кублицкая Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тилль Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Кублицкая Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тилль Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Кублицкая Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тилль Александра Михайловна

Мать ребёнка: Кублицкая Мария Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кублицкая Мария Даниловна

Смерть
11.11.1938
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
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