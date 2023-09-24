Морозикова Оксана Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1986
Отец: Пергамент Андрей
Рождение ребёнка
29.11.2007
Сын: Морозиков Даниил Александрович
Отец ребёнка: Морозиков Александр Александрович
Рождение ребёнка
25.06.2015
Дочь: Морозикова Алёна Александровна
Отец ребёнка: Морозиков Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно