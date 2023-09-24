Морозикова Оксана Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозикова Оксана Андреевна

Морозикова Оксана Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1986

Отец: Пергамент Андрей

Мать: Крылова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
29.11.2007

Сын: Морозиков Даниил Александрович

Отец ребёнка: Морозиков Александр Александрович

Рождение ребёнка
25.06.2015

Дочь: Морозикова Алёна Александровна

Отец ребёнка: Морозиков Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозиков Александр Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close