Фёдор Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Тихонов

Фёдор Тихонов

avatar

Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: ?

Мать: ?

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1800

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Евгения Денисова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1802

Сын: Семён Фёдоров

Мать ребёнка: Евгения Денисова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Денисова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close