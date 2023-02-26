Фёдор Тихонов
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.1800
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Евгения Денисова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1802
Сын: Семён Фёдоров
Мать ребёнка: Евгения Денисова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Денисова
Смерть
Неизвестно