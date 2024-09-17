Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Дочь: Хрулева Ирина Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 25 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 30 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Смерть
Неизвестно