Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Дочь: Хрулева Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 25 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 30 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Смерть
Неизвестно

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