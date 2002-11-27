Лупехин Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1927
Дата смерти27.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1927
Отец: Лупехин Иван Ильич
Рождение ребёнка
02.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.11.2002