(Зисман) Берта Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти28.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Zisman Yosif
Мать: Zisman Shejva
Рождение ребёнка
06.12.1928
Дочь: Островская Дина Ксильевна
Отец ребёнка: Половинчик Ксиль Иосифович
Москва, Россия
Рождение ребёнка
06.12.1928
Сын: Половинчик Иосиф Ксильевич
Отец ребёнка: Половинчик Ксиль Иосифович
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1995
Москва, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище, Москва