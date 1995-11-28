(Зисман) Берта Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зисман) Берта Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

28.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Zisman Yosif

Мать: Zisman Shejva

Рождение ребёнка
06.12.1928

Дочь: Островская Дина Ксильевна

Отец ребёнка: Половинчик Ксиль Иосифович

Москва, Россия
Рождение ребёнка
06.12.1928

Сын: Половинчик Иосиф Ксильевич

Отец ребёнка: Половинчик Ксиль Иосифович

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинчик Ксиль Иосифович

Смерть
28.11.1995
Москва, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище, Москва
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