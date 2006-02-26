Гомонова Рада Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1985
Рождение ребёнка
26.02.2006
Сын: Крутов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Крутов Владимир Валерьевич
Рождение ребёнка
05.08.2011
Дочь: Крутова Милана Владимировна
Отец ребёнка: Крутов Владимир Валерьевич
Рождение ребёнка
15.09.2015
Дочь: Крутова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Крутов Владимир Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно