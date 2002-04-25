Миронов Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Екатерина

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Место рождения

Украина

Дата рождения

02.11.1924

Дата смерти

25.04.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1924

Отец: Максименко Ефим

Мать: Максименко Татьяна

Украина
Рождение ребёнка
07.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Александр

Россия
Смерть
25.04.2002
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