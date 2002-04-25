Миронов Екатерина
Место рожденияУкраина
Дата рождения02.11.1924
Дата смерти25.04.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1924
Отец: Максименко Ефим
Мать: Максименко Татьяна
Украина
Рождение ребёнка
07.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Александр
Россия
Смерть
25.04.2002