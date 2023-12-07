Чекалина (Трифонова) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1948
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1948
Рождение ребёнка
25.01.1972
Дочь: Клеймёнова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Чекалин Владимир Игоревич
Рождение ребёнка
09.03.1977
Сын: Чекалин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Чекалин Владимир Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область