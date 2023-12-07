Чекалина (Трифонова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалина (Трифонова) Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1948

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1948

Отец: Трифонов Василий Александрович

Мать: Трифонова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
25.01.1972

Дочь: Клеймёнова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Чекалин Владимир Игоревич

Рождение ребёнка
09.03.1977

Сын: Чекалин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Чекалин Владимир Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалин Владимир Игоревич

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
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