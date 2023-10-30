Золотова Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.03.1883
Дата смерти28.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1906
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Рождение ребёнка
17.04.1911
Дочь: Горшкова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Рождение ребёнка
08.08.1913
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Лидия Петровна
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Рождение ребёнка
12.02.1916
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Рождение ребёнка
07.06.1921
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Рождение ребёнка
19.11.1924
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Рождение ребёнка
06.01.1927
Отец ребёнка: Золотов Петр Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.12.1976
Похороны
Неизвестно
Кладбище села