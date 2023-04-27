(de Savoie) Béatrix
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1237
Дата смерти21.04.1310
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1237
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.12.1241
Рождение ребёнка
1255
Дочь: Anne
Отец ребёнка: De Viennois Guigo VII
France
Работа или профессия
Неизвестно
suo jure: Dame of Faucigny, Dauphine of Viennois, Viscountess of Béarn
Смерть
21.04.1310