(de Savoie) Béatrix — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(de Savoie) Béatrix

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1237

Дата смерти

21.04.1310

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1225 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1237

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.12.1241

Муж: De Viennois Guigo VII

Рождение ребёнка
1255

Дочь: Anne

Отец ребёнка: De Viennois Guigo VII

France
Работа или профессия
Неизвестно
suo jure: Dame of Faucigny, Dauphine of Viennois, Viscountess of Béarn
Смерть
21.04.1310
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