Филатова Елена Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Елена Никаноровна

Место рождения

Самара

Дата рождения

1914

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Филатов Никанор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухопаров Борис Федорович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухопаров Борис Федорович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухопаров Борис Федорович

Рождение ребёнка
19.08.1937

Сын: Сухопаров Анатолий Борисович

Отец ребёнка: Сухопаров Борис Федорович

Смерть
1988

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