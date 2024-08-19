Филатова Елена Никаноровна
Место рожденияСамара
Дата рождения1914
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Филатов Никанор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухопаров Борис Федорович
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухопаров Борис Федорович
Рождение ребёнка
19.08.1937
Сын: Сухопаров Анатолий Борисович
Отец ребёнка: Сухопаров Борис Федорович
Смерть
1988