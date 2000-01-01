Февронья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Февронья Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1835 г.р.
Вычислено 1843 г.р.
Вычислено 1845 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Гришанин Матвей Пименов

Отец ребёнка: Пимен Фёдоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Дочь: Василиса Пименова

Отец ребёнка: Пимен Фёдоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Прасковья Пименова

Отец ребёнка: Пимен Фёдоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Никифор Пименов

Отец ребёнка: Пимен Фёдоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пимен Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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