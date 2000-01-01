Февронья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Отец ребёнка: Пимен Фёдоров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Дочь: Василиса Пименова
Отец ребёнка: Пимен Фёдоров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Прасковья Пименова
Отец ребёнка: Пимен Фёдоров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Никифор Пименов
Отец ребёнка: Пимен Фёдоров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пимен Фёдоров
Смерть
Неизвестно