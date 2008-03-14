Григорян Ася Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1914
Дата смерти14.03.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1914
Отец: Григорян Абрам
Мать: Григорян Каяна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Гукасян Тамара Оганесовна
Отец ребёнка: Гукасян Оганес Аршакович(Сетракович)
Рождение ребёнка
25.05.1940
Сын: Гукасян Альберт Оганесович
Отец ребёнка: Гукасян Оганес Аршакович(Сетракович)
Рождение ребёнка
05.08.1941
Дочь: Гукасян - Караганова Жанна Оганесовна
Отец ребёнка: Гукасян Оганес Аршакович(Сетракович)
Рождение ребёнка
29.10.1946
Сын: Гукасян Роберт Оганесович
Отец ребёнка: Гукасян Оганес Аршакович(Сетракович)
Смерть
14.03.2008