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Григорян Ася Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1914

Дата смерти

14.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1914

Отец: Григорян Абрам

Мать: Григорян Каяна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Гукасян Тамара Оганесовна

Отец ребёнка: Гукасян Оганес Аршакович(Сетракович)

Рождение ребёнка
25.05.1940

Сын: Гукасян Альберт Оганесович

Отец ребёнка: Гукасян Оганес Аршакович(Сетракович)

Рождение ребёнка
05.08.1941

Дочь: Гукасян - Караганова Жанна Оганесовна

Отец ребёнка: Гукасян Оганес Аршакович(Сетракович)

Рождение ребёнка
29.10.1946

Сын: Гукасян Роберт Оганесович

Отец ребёнка: Гукасян Оганес Аршакович(Сетракович)

Смерть
14.03.2008