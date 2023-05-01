Бойцова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.?

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойцова Диана Александровна

Отец ребёнка: Бойцов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойцов Влад Александрович

Отец ребёнка: Бойцов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойцов Марк Александрович

Отец ребёнка: Бойцов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойцов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойцов Влад Александрович

Отец ребёнка: не указан

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