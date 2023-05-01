Бойцова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойцова Диана Александровна
Отец ребёнка: Бойцов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойцов Влад Александрович
Отец ребёнка: Бойцов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойцов Марк Александрович
Отец ребёнка: Бойцов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойцов Влад Александрович
Отец ребёнка: не указан