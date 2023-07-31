Гущин Петр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГущин Петр Евгеньевич

Гущин Петр Евгеньевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1987

Жена: Неустроева Гущина Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
13.04.1994

Дочь: Гущина Спешилова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Неустроева Гущина Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
10.01.2001

Дочь: Гущина Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Неустроева Гущина Ирина Николаевна