Гущин Петр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1987
Рождение ребёнка
13.04.1994
Дочь: Гущина Спешилова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Неустроева Гущина Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
10.01.2001
Дочь: Гущина Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Неустроева Гущина Ирина Николаевна