Ракчеев Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракчеев Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ракчеев Владимир

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
28.07.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
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