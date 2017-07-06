Жамалетдинов Рамиль Абдулгафарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1977
Дата смерти06.07.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1977
Рождение ребёнка
29.09.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Троицкая Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
30.11.2007
Дочь: Троицкая Елизавета Рамилевна
Мать ребёнка: Троицкая Светлана Анатольевна
Смерть
06.07.2017