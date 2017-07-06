Жамалетдинов Рамиль Абдулгафарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖамалетдинов Рамиль Абдулгафарович

Жамалетдинов Рамиль Абдулгафарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1977

Дата смерти

06.07.2017

Пол

Мужской

Добавил:

РЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1977

Отец: Жамалетдинов Абдулгафар Искяндерович

Мать: Жамалетдинова Зайтуня Камаловна

Рождение ребёнка
29.09.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Троицкая Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
30.11.2007

Дочь: Троицкая Елизавета Рамилевна

Мать ребёнка: Троицкая Светлана Анатольевна

Смерть
06.07.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close