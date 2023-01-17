Исакай Заит
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Заит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Токтомыш Исакай
Мать ребёнка: Хабибе Даут
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Шамсизиян Исакай
Мать ребёнка: Хабибе Даут
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мухиббе Исакай
Мать ребёнка: Хабибе Даут
Рождение ребёнка
1790
Сын: Утямыш Исакай
Мать ребёнка: Хабибе Даут
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Махибземал Исакай
Мать ребёнка: Хабибе Даут
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабибе Даут
Смерть
1802