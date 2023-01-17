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Исакай Заит

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Место рождения

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1751

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Заит

Мать: не указана

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Сын: Токтомыш Исакай

Мать ребёнка: Хабибе Даут

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Шамсизиян Исакай

Мать ребёнка: Хабибе Даут

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мухиббе Исакай

Мать ребёнка: Хабибе Даут

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790

Сын: Утямыш Исакай

Мать ребёнка: Хабибе Даут

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Махибземал Исакай

Мать ребёнка: Хабибе Даут

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибе Даут

Смерть
1802
Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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