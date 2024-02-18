Богданов Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Богданова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Богданова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Богданова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
12.05.1935
Дочь: Монастырских (Богданова) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Богданова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно