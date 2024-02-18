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Богданов Яков Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Богданова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
12.05.1935

Дочь: Монастырских (Богданова) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Богданова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно

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