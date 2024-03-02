Целищев Николай Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целищев Николай Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.2011

Сын: Целищев Вячеслав Николаевич

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Рождение ребёнка
24.04.2015

Сын: Целищев Илья Николаевич

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Рождение ребёнка
02.09.2021

Дочь: Целищева Антонина Николаевна

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Рождение ребёнка
02.09.2021

Сын: Целищев Леонид Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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