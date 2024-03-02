Целищев Николай Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.2011
Сын: Целищев Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.2021
Дочь: Целищева Антонина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.2021
Сын: Целищев Леонид Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности