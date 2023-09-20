Гусарова Пелагея Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусарова Пелагея Никандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: Гусаров Никандр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1900

Дочь: Землянцева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Гусаров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Гусаров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Гусаров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Гусаров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гусаров Василий

Смерть
Неизвестно
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