Гусарова Пелагея Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Отец: Гусаров Никандр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1900
Дочь: Землянцева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Гусаров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Гусаров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Гусаров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Гусаров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гусаров Василий
Смерть
Неизвестно