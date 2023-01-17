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Графова Анна Афонасьевна

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Место рождения

Луки, Московский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
05.07.1839 ст.

Муж: Графов Петр Иванович

умершего крестьянина Афонасия Алексеева дочь
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Графов Петр Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Васса Петровна

Отец ребёнка: Графов Петр Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Графов Петр Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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