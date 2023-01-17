Графова Анна Афонасьевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1839 ст.
Муж: Графов Петр Иванович
умершего крестьянина Афонасия Алексеева дочь
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Графов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Васса Петровна
Отец ребёнка: Графов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Графов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно