Захарьина (Сергеева) Анна Герасимова
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Захарьин Савелий Киприянов
Отец ребёнка: Захарьин Киприан
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокея Киприянова
Отец ребёнка: Захарьин Киприан
Рождение ребёнка
1762
Сын: Захарьин Алексей Киприянов
Отец ребёнка: Захарьин Киприан
Смерть
Неизвестно