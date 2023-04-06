Захарьина (Сергеева) Анна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьина (Сергеева) Анна Герасимова

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Место рождения

Самарино, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарино, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Захарьин Савелий Киприянов

Отец ребёнка: Захарьин Киприан

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокея Киприянова

Отец ребёнка: Захарьин Киприан

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Захарьин Алексей Киприянов

Отец ребёнка: Захарьин Киприан

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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