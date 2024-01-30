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Анна
Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.1913
Дата смерти
31.05.1985
Пол
Женский
Отец
Старков Иван
1891 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1913
Отец:
Старков Иван
Мать: не указана
Смерть
31.05.1985
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