(Лашкова) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лашкова) Любовь Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лашков Павел

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Масленников Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Масленников Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
20.04.1894

Сын: Масленников Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Масленников Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
02.04.1896

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Масленников Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Анфиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Масленников Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Масленников Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
26.10.1901

Сын: Масленников Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Масленников Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
07.08.1903

Сын: Масленников Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Масленников Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Масленников Фёдор Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Фёдор Антонович

Смерть
Неизвестно
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