Бледная Гликерия Котова
Место рожденияСело Любостань , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Любостань , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1776
Сын: Бледный Даниил Степанович
Отец ребёнка: Бледный Степан Ефимович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бледный Матвей Степанович
Отец ребёнка: Бледный Степан Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно