Варламов Антроп Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варламов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Менькова Марфа Евтропиева
Мать ребёнка: Варламова Агафья Лазарева
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Варламов Алексей Антропов
Мать ребёнка: Варламова Агафья Лазарева
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Варламова Агафья Лазарева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно