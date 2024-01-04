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Смирнов Кузьма Степанович

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Место рождения

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1912 и 1913

Пол

Мужской

Отец

До 1895 г.р.

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1912 и 1913

Отец: Смирнов Степан Степанович

Мать: ?

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
С 1924 по 1941

Жена: Смирнова Анна Ивановна

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Военная служба
15.07.1941
Оричевский РВК, Кировская обл., Оричевский р-н
Воинское звание: красноармеец
Упоминание
15.08.1941
Последнее письмо https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=64444228
Пропал без вести (военное)
?.12.1941
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=64444228
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