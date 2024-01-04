Смирнов Кузьма Степанович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1912 и 1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Между 1912 и 1913
Отец: Смирнов Степан Степанович
Мать: ?
Бракосочетание
С 1924 по 1941
Жена: Смирнова Анна Ивановна
Военная служба
15.07.1941
Оричевский РВК, Кировская обл., Оричевский р-н
Воинское звание: красноармеец
Упоминание
15.08.1941
Последнее письмо https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=64444228
Пропал без вести (военное)
?.12.1941
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=64444228