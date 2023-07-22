Кирсанова (Ибраева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова (Ибраева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1953

Отец: Ибраев Иван Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1975

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Кирсанов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Кирсанов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирсанов Николай Григорьевич