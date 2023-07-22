Кирсанова (Ибраева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1953
Отец: Ибраев Иван Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1975
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Кирсанов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Кирсанов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно