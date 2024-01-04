Шатунин Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения22.05.1959
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1959
Отец: Шатунин Владимир Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1977
Сын: Шатунин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Шатунина Наталья Сергеевна
Боевик, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.06.1982
Сын: Шатунин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Шатунина Наталья Сергеевна