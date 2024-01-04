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Шатунин Александр Владимирович

Место рождения

Шексна, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1959

Отец: Шатунин Владимир Иванович

Мать: не указана

Шексна, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.12.1977

Сын: Шатунин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Шатунина Наталья Сергеевна

Боевик, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.06.1982

Сын: Шатунин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Шатунина Наталья Сергеевна

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