Тхорик (Кувиш) София Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тхорик (Кувиш) София Трофимовна

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
31.01.1921

Муж: Тхорик Федор Иванович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 20 лет
Рождение ребёнка
14.05.1922

Дочь: Тхорик Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Тхорик Федор Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
20.12.1927

Дочь: Тхорик Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Тхорик Федор Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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