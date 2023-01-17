Тхорик (Кувиш) София Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1921
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 20 лет
Рождение ребёнка
14.05.1922
Дочь: Тхорик Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Тхорик Федор Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1927
Дочь: Тхорик Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Тхорик Федор Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно