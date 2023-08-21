Кузнецов Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти28.06.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1858
Дочь: Ефимия Матвеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Неонила Карповна
Место жительства
1858
Заводской крестьянин
Рождение ребёнка
02.01.1860
Сын: Кузнецов Георгий Матвеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Неонила Карповна
Восприемница: Андрея Карповича Кузнецова дочь Дарья.
Рождение ребёнка
01.11.1863
Мать ребёнка: Кузнецова Неонила Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1893
От старости в возрасте 65 лет.