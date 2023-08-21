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Кузнецов Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

28.06.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1858

Дочь: Ефимия Матвеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Неонила Карповна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1858
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Заводской крестьянин
Рождение ребёнка
02.01.1860

Сын: Кузнецов Георгий Матвеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Неонила Карповна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемница: Андрея Карповича Кузнецова дочь Дарья.
Рождение ребёнка
01.11.1863

Сын: Кузнецов Иосиф Матфеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Неонила Карповна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Неонила Карповна

Смерть
28.06.1893
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
От старости в возрасте 65 лет.
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