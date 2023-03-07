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Зубков Керко Захаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубков Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1644

Сын: Зубков Захар Кириллов?

Мать ребёнка: не указана

займище Худячка на Черемховице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище Худячка на Черемховице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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