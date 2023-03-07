Зубков Керко Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубков Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1644
Мать ребёнка: не указана
займище Худячка на Черемховице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище Худячка на Черемховице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646