Петрова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1949

Дата смерти

10.05.2018

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

1973 г.р.
1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1949

Отец: Шевчук Иван Иванович

Мать: Степлевич Галина Матвеевна

Рождение ребёнка
22.03.1973

Сын: Петров Михаил Анатльевич

Отец ребёнка: Петров Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
20.08.1984

Сын: Петров Антон Анатольевич

Отец ребёнка: Петров Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
20.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Анатолий Константинович

Смерть
10.05.2018
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