Петрова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1949
Дата смерти10.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1949
Отец: Шевчук Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1973
Отец ребёнка: Петров Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
20.08.1984
Отец ребёнка: Петров Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
20.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Анатолий Константинович
Смерть
10.05.2018