Швырева Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швырева Татьяна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1926 ст.

Сын: Швырев Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Швырев Иван Никитич

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.04.1928 ст.

Сын: Швырев Александр Иванович

Отец ребёнка: Швырев Иван Никитич

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.10.1929 ст.

Сын: Швырев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Швырев Иван Никитич

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швырев Иван Никитич

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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