Швырева Татьяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1926 ст.
Отец ребёнка: Швырев Иван Никитич
Рождение ребёнка
08.04.1928 ст.
Сын: Швырев Александр Иванович
Отец ребёнка: Швырев Иван Никитич
Рождение ребёнка
17.10.1929 ст.
Отец ребёнка: Швырев Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швырев Иван Никитич
Смерть
Неизвестно