Бобовникова Мария Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1917
Дата смерти15.03.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1938
Дочь: Прасол Раиса Иосифовна
Отец ребёнка: Бобовников Иосиф Наумович
Рождение ребёнка
06.07.1944
Сын: Бобовников Анатолий Иосифович
Отец ребёнка: Бобовников Иосиф Наумович
Рождение ребёнка
19.10.1946
Дочь: Шахнович Валентина Иосифовна
Отец ребёнка: Бобовников Иосиф Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобовников Анисим Иосифович
Отец ребёнка: Бобовников Иосиф Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1993