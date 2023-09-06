Бобовникова Мария Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобовникова Мария Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1917

Дата смерти

15.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1938

Дочь: Прасол Раиса Иосифовна

Отец ребёнка: Бобовников Иосиф Наумович

Рождение ребёнка
06.07.1944

Сын: Бобовников Анатолий Иосифович

Отец ребёнка: Бобовников Иосиф Наумович

Рождение ребёнка
19.10.1946

Дочь: Шахнович Валентина Иосифовна

Отец ребёнка: Бобовников Иосиф Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобовников Анисим Иосифович

Отец ребёнка: Бобовников Иосиф Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобовников Иосиф Наумович

Смерть
15.03.1993
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