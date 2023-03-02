Воронина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1912
Дочь: Воронин Сира
Отец ребёнка: Воронин Иван
Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Крестные Иван Николаевич Воронин и Мария Васильевна Юркина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Иван
Смерть
Неизвестно