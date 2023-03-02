Воронина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1912

Дочь: Воронин Сира

Отец ребёнка: Воронин Иван

Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Крестные Иван Николаевич Воронин и Мария Васильевна Юркина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Иван

Смерть
Неизвестно
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