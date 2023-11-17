Тарасенкова Евдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Тарасенков Фёдор Гавриилович
Отец ребёнка: Тарасенков Гавриил Кондратьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Тарасенкова Таиса Гаврииловна
Отец ребёнка: Тарасенков Гавриил Кондратьевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Филимонова Татьяна Гаврииловна
Отец ребёнка: Тарасенков Гавриил Кондратьевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Тарасенков Стефан Гавриилович
Отец ребёнка: Тарасенков Гавриил Кондратьевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Полухина Елизавета Гаврииловна
Отец ребёнка: Тарасенков Гавриил Кондратьевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Тарасенков Николай Гавриилович
Отец ребёнка: Тарасенков Гавриил Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенкова Екатерина Гаврииловна
Отец ребёнка: Тарасенков Гавриил Кондратьевич
Смерть
Неизвестно