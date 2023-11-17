Тарасенкова Евдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенкова Евдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Тарасенков Фёдор Гавриилович

Отец ребёнка: Тарасенков Гавриил Кондратьевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Тарасенкова Таиса Гаврииловна

Отец ребёнка: Тарасенков Гавриил Кондратьевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Филимонова Татьяна Гаврииловна

Отец ребёнка: Тарасенков Гавриил Кондратьевич

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Тарасенков Стефан Гавриилович

Отец ребёнка: Тарасенков Гавриил Кондратьевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Полухина Елизавета Гаврииловна

Отец ребёнка: Тарасенков Гавриил Кондратьевич

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Тарасенков Николай Гавриилович

Отец ребёнка: Тарасенков Гавриил Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенкова Екатерина Гаврииловна

Отец ребёнка: Тарасенков Гавриил Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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