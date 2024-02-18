Андриянов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндриянов Александр Иванович

Андриянов Александр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1956

Отец: Андриянов Иван Алексеевич

Мать: Климова Валентина Илларионовна

Рождение ребёнка
19.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.