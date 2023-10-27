Городецкий Дмитрий Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Городецкий Максим Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Городецкий Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Городецкая Анна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Городецкий Григорий Дмитриев
Мать ребёнка: Городецкая Анна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Городецкий Лукьян Дмитриев
Мать ребёнка: Городецкая Анна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Есакова Елена Дмитриева
Мать ребёнка: Городецкая Анна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Городецкий Тимофей Дмитриев
Мать ребёнка: Городецкая Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Городецкая Анна Петрова
Смерть
Неизвестно