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(Мезинцова) Евдокия Ивлиевна
(Мезинцова) Евдокия Ивлиевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1822
Пол
Женский
Отец
Мезинцов Ивлей Евфимович
Мать
Мезинцова Анна
1787 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец:
Мезинцов Ивлей Евфимович
Мать:
Мезинцова Анна
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