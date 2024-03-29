(Мезинцова) Евдокия Ивлиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мезинцова) Евдокия Ивлиевна

(Мезинцова) Евдокия Ивлиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Отец

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Мезинцов Ивлей Евфимович

Мать: Мезинцова Анна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close