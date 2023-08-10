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Фатей Ильин Фокл Фокл/Фатей Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Между 1795 и 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1767 ст.

Сын: Агузанов Яков Фатеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Агузанов Яков Фомин

Мать ребёнка: Агузанова Параскева Иванова

Куяново, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Евдокия Фомина

Мать ребёнка: Агузанова Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агузанова Параскева Иванова

Смерть
Между 1795 и 1797