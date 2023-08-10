Фатей Ильин Фокл Фокл/Фатей Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиМежду 1795 и 1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1767 ст.
Сын: Агузанов Яков Фатеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Агузанов Яков Фомин
Мать ребёнка: Агузанова Параскева Иванова
Куяново, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Евдокия Фомина
Мать ребёнка: Агузанова Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1795 и 1797