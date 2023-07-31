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Яковлева Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Апраксин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1902

Дочь: Шебловинская Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Яковлев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
21.11.1902

Дочь: Шебловинская Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Яковлев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Яковлев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Яковлев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Яковлев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Яковлев Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно