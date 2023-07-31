Яковлева Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Апраксин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1902
Дочь: Шебловинская Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Яковлев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.11.1902
Дочь: Шебловинская Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Яковлев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Яковлев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Яковлев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Яковлев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Яковлев Григорий Яковлевич
Смерть
Неизвестно