Пантелеев Тарас Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Тарас Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.2013

Отец: не указан

Мать: Виноградова Мария Владимировна

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