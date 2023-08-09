Хедулян (Гайдулян) Фиодор Космов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хедулян (Гайдулян) Фиодор Космов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Хайдулян Космо

Мать: Хайдулян Аксения Костова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Хедулян Икатерина Фиодорова

Мать ребёнка: Хедулян Феодора Михайлова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Хедулян Иоан Фиодоров

Мать ребёнка: Хедулян Феодора Михайлова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Хедулян Павел Фиодоров

Мать ребёнка: Хедулян Феодора Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хедулян Феодора Михайлова

Смерть
Неизвестно