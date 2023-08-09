Хедулян (Гайдулян) Фиодор Космов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Хайдулян Космо
Мать: Хайдулян Аксения Костова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Хедулян Икатерина Фиодорова
Мать ребёнка: Хедулян Феодора Михайлова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Хедулян Феодора Михайлова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Хедулян Феодора Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно