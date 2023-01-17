Суханов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1904
Дочь: Шальнова Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Суханова Полина
Горышкино, Перевозский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суханова Полина
Смерть
Неизвестно