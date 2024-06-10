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Атясов Василий Даниилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Атясов Даниил Иванович

Мать: Атясова Татьяна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атясова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1842 ст.

Сын: Атясов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Атясова Татьяна Ивановна

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1848

Дочь: Тюленева (Атясова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Атясова Татьяна Ивановна

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.06.1851

Дочь: Атясова Февронья Васильевна

Мать ребёнка: Атясова Татьяна Ивановна

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1854

Сын: Атясов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Атясова Татьяна Ивановна

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Атясов Никита Васильевич

Мать ребёнка: Атясова Татьяна Ивановна

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1866

Дочь: Атясова Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Атясова Татьяна Ивановна

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

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