Атясов Василий Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Атясов Даниил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Атясова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1842 ст.
Мать ребёнка: Атясова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1848
Дочь: Тюленева (Атясова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Атясова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1851
Дочь: Атясова Февронья Васильевна
Мать ребёнка: Атясова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1854
Сын: Атясов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Атясова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Атясова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1866
Дочь: Атясова Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Атясова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно